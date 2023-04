UE financia electrificação de centros de saúde no  Togo

Implementado no Togo desde 2020, o projecto de apoio à componente social do programa de electrificação rural ‘Cizo’ (“iluminar”, na língua local Mina) permitiu electrificar vários centros de saúde e fornecer às populações locais aquecedores solares de água e bombas de irrigação.

O projecto foi financiado através de um empréstimo de 444.038 euros e de uma subvenção de 394.706 euros do Fundo Africano de Desenvolvimento, braço do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento. A União Europeia contribuiu com 9.999.000 euros.

Em 27 de Março, a equipa do projecto e os funcionários do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento no Togo, liderados pelo representante do país, Wilfrid Abiola, visitaram as instalações de saúde de Adjoguidi e Sewové, na prefeitura de Zio (sul do país). No local, partilharam a alegria do pessoal médico e das populações beneficiárias. Sorridentes, exprimiram a sua gratidão ao Banco Africano de Desenvolvimento e aos parceiros de desenvolvimento envolvidos na construção de várias infra-estruturas sociais.

“Antigamente, colocávamos uma lanterna na testa para ajudar as mulheres que tinham de dar à luz durante a noite. Hoje, isso é coisa do passado, temos electricidade no centro de saúde. Obrigada ao projecto”, dizsse, encantada, Rachelle Etonam Ayegbe, parteira em Sewoyé.

Esta alegria é também partilhada nas unidades de saúde das aldeias de Nyékonakpoé, Legbassito, Kodjoviacopé, Bè e Lilicopé. Todas estas localidades beneficiam agora de aquecedores solares de água. “Eu ainda estava a pensar como obter água quente depois do parto. Ainda estava a pensar como obter água quente depois de dar à luz, e aqui estou eu, feliz quando me disseram que havia água quente disponível e que era grátis. Nem queria acreditar”, diz a parturiente Sema Behezi.

Nas unidades de saúde visitadas, os gestores elogiaram os resultados do projecto. Salientaram que, nas unidades de saúde das zonas rurais equipadas com água quente, o número de partos duplicou nos últimos meses, tendo sido respeitadas as 48 horas de hospitalização após o parto.

Na Câmara do Golfo, precisamente nas localidades de Bè e Baguida (a leste da capital, Lomé), 18 sítios com uma superfície total de 25,25 hectares beneficiaram da instalação de bombas solares submersas e de superfície. A equipa do projecto encontrou ali horticultores entusiasmados com as mudanças introduzidas. “Agora usamos motobombas (…) graças às bombas solares que foram instaladas. Estamos aliviados”, disse Eliane Hoingbete, uma horticultora.

O sistema solar permite aos horticultores aumentar a área cultivada e melhorar o seu rendimento graças a melhores colheitas. Em Ablogamé, as pessoas produzem principalmente alfaces, cebolas, cenouras e malaguetas, que vendem nos mercados locais.

O projecto de apoio à componente social do programa de electrificação rural ‘Cizo’ no Togo é um projecto de electrificação solar para as zonas rurais. É executado no âmbito do programa nacional ‘Cizo’. O seu objectivo é reforçar a capacidade de resiliência das comunidades em cerca de 500 localidades rurais, melhorando o acesso dos agregados familiares à energia, construindo infra-estruturas comunitárias e desenvolvendo pequenas explorações agrícolas em benefício da população.

Fonte: African Development Bank Group (AfDB)