ORGULHO EM SERMOS OS MELHORES

Antes de o MPLA ter comprado aos comunistas portugueses a nossa terra, nós os angolanos (negros, mulatos, brancos etc.) tínhamos orgulho de sermos angolanos e sermos dos melhores, em muitas coisas éramos mesmo os melhores, de todo o dito Império português, o tal que ia do Minho a Timor.

Por Orlando Castro

A gora, 47 anos depois, somos dos piores em quase tudo. Até mesmo na língua oficial, o português. O próprio dono do reino, general João Lourenço, diz se “haver necessidade” e não “se houver necessidade”. É uma dor de alma.

Nesses outros tempos, no então Liceu Norton de Matos, em Nova Lisboa (Huambo), o professor José Fernandes Duarte (que os alunos conheciam mais por “pele vermelha” ou “pelinha”) dava uma daquelas aulas de português que algumas vezes (não eram tantas como isso, desculpem lá!) eram chatas como o Diabo.

– Samuel, não te importas de ler em voz alta a tua dissertação?, disse o “pelinha” com aquele ar doutoral que, contudo, deixava transparecer uma ponta de humor, coisa rara (muita rara) durante as aulas.

A turma ficou em silêncio. Sempre que o Samuel falava, até mesmo fora das aulas, a malta prestava atenção. Há muito que ele nos habituara às suas avançadas teses sobre quase tudo.

O Samuel, já na altura com uma estrutura física – tal como a intelectual – acima da média, levanta-se, afina a voz e aí vai disto. O silêncio tomou conta da aula. Todos estavam de olhos postos no Samuel. Muitos de nós até esquecemos o tempo que faltava para o intervalo.

E o Samuel lá esteve mais de meia hora a ler o trabalho que tinha feito. O “pelinha” alternava um tímido sorriso com a máscara professoral que habitualmente usava. Nós, os colegas, também estávamos atentos. Não pasmados porque, verdade seja dita, do Samuel (ou Sam, como carinhosamente o tratávamos) não esperávamos outra coisa.

Finda a leitura, o “pelinha” disse:

– Samuel, não te importas agora de resumidamente “traduzir “ tudo isso para português?

Foi a gargalhada geral, incluindo o Sam.

Tudo porque, mais uma vez, o Samuel nos tinha dado uma lição de… português. De facto, ele era um dos melhores, talvez o melhor, aluno daquela disciplina. E de tal modo o era que quando queria – como foi o caso – a sua linguagem erudita nos deixava de cara à banda.

Acontece que, pouco tempo depois, Angola entrou em guerra. O MPLA, com a ajuda dos seus amigos comunistas teimava (como ainda hoje acontece) em dizer que era o único dono do país, a UNITA dizia que os donos éramos todos nós. Fomos uns para cada lado. Meses depois, vi pela última vez o Samuel. Estava fardado e de metralhadora na mão.

Mais tarde, anos talvez, disseram-me que o Sam tinha morrido em combate.

Porque carga de chuva transformaram o Sam num militar? Porque carga de chuva Angola teve de perder um dos seus mais válidos filhos? Porque carga de chuva Angola tem de ter um presidente que nem português fala correctamente?

Porque carga de chuva mataram o Samuel Pedro Chivukuvuku?

Em Setembro do ano passado, na apresentação do meu livro Egosismo, na Feira do Livro do Porto, o meu Velho e querido companheiro Rui Moura, juiz em Portugal, recordou alguns episódios passados nesses tempos mas a dado momento fez-se silêncio. Ele olhou para mim e com a voz trémula disse apenas: “Que saudades do nosso Samuel”. Que saudades, Irmão!