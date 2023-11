FALTA DE PEDONAL E ILUMINAÇÃO PROVOCA MORTES

A falta de uma pedonal e iluminação pública na estrada do Desvio da Cimangola, em Cacuaco, preocupa os munícipes que relatam ocorrências de atropelamentos e dificuldades para fazer a travessia na via.

Por Geraldo José Letras

Os munícipes de Cacuaco lamentam as ocorrências de atropelamentos e dificuldades na travessia da estrada do Desvio da Cimangola devido à inexistência de uma pedonal e iluminação pública na via, pelo que clamam da Administração Municipal solução urgente para a situação.

Durante o trabalho de reportagem do Folha 8 nesta quarta-feira, 29 de Novembro, foi possível captar momentos descritos pelos populares como “difícil” para fazer a travessia, porque “os motoristas, na maioria dos casos, não respeitam os peões, que por falta de pedonal ou passadeira, são forçados a arriscar a travessia só em grupo. Sozinho é muito arriscado”.

Por falta de iluminação pública na via, “atravessar aqui durante a noite é que é um filme de terror”, denunciou Júlia Melo ao acrescentar que “nessa estrada estão sempre a morrer pessoas”.

“Aqui acontecem vários acidentes durante o dia, com maior incidência à noite”, fez saber o munícipe Carlos José.

“Só os atropelamentos que se passam nesta estrada? Só Deus!”, lamentou Valentim Ernesto que pede da Administração Municipal dirigida por Auzílio Jacob, solução urgente.

A única pedonal que existe na estrada encontra-se na Rua Direita de Cacuaco e pertence ao Instituto Sacrinor para salvaguardar a vida dos estudantes. E está distante do ponto de acesso ao Desvio da Cimangola onde os moradores efectuam com frequência a travessia da via que permite acesso directo ao troço que liga o Desvio da Cimangola ao mercado do Kikolo.

Além da colocação de uma pedonal e reposição da iluminação pública na via, os munícipes clamam pela reposição urgente do tapete asfáltico na via Desvio da Cimangola – Kianda pela improcedência que representa na circulação de veículos pesados e ligeiros, e pessoas que procuram ter acesso ao corredor de armazéns e lojas que por ali se encontram, além do Centro de Saúde de Referência Ana Paula.

O mau estado da estrada do Desvio da Cimangola à Kianda também está a gerar descontentamento aos automobilistas que à reportagem do Folha 8 relataram que “a via, além de não estar asfaltada e com muitos buracos a mistura, está sempre cheia de lagoas quer em tempo seco como chuvoso”.

“É muita quantidade de água na via que até está a estragar-nos as viaturas”, disse o taxista Pedro de Jesus, que exige de Auzílio Jacob pronunciamento sobre “a existência ou não de um programa de reparação ou requalificação da via, porque está muito mal”.

Para Anabela Nzamba, “o administrador de Cacuaco deve velar mais nessa via, sendo uma estrada principal, e tendo tantos estabelecimentos que fazem entrar dinheiro no cofre do Estado não deveria estar nessas condições”.

Os munícipes e automobilistas, entre taxistas, camionistas e moto taxistas, queixam-se também da quantidade de lixo que, dizem, “chega a engolir a estrada, dificultando a para algumas zonas do bairro Kawelele”.

A recolha do lixo não é feita com a rapidez que se exige,”a mistura de águas paradas com o lixo estreita a via muito frequentada por camiões, taxistas e kupapatas que fica um engarrafamento, que nem imaginas, senhor repórter!”, suspirou um dos automobilistas à equipa do Folha 8.