Eni e petrolífera do MPLA (Sonangol) expandem cooperação

A petrolífera angolana do MPLA, Sonangol, e a Eni assinaram, em Roma, um memorando de entendimento para reforçar a cooperação na área da descarbonização, anunciou a multinacional italiana.

O documento foi assinado pelo presidente da Sonangol e pelo presidente-executivo (CEO) da Eni, no âmbito da visita de Estado do Presidente angolano, general João Lourenço, ao país.

O memorando de entendimento estabelece que a Eni e a Sonangol vão identificar oportunidades para a transição energética, incluindo cadeias de abastecimento agro-industrial para produção de combustíveis com menos emissões de carbono, valorização da biomassa residual e amoníaco verde para aplicações agro-industriais.

As empresas vão também promover estudos no sector do agronegócio para promover sinergias entre as cadeias produtivas agrícolas nacionais e a bioenergia, com especial atenção para sementes, fertilizantes e logística.

Outras áreas de cooperação podem envolver minerais para a transição energética, como os usados na produção de baterias e energia renovável.

O Presidente angolano visitou hoje o laboratório de tecnologia da petrolífera italiana “Eni 2050”, localizado no Gazometro, em Roma, um centro de soluções tecnológicas para a estratégia de descarbonização da empresa.

O general João Lourenço, acompanhado do ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, e do ministro das Relações Exteriores, Téte António, encontrou-se com o CEO e com o presidente do Conselho de Administração da Eni, no âmbito da sua visita oficial a Itália.

A Eni tem sete centros de investigação em Itália com mais de 1.000 investigadores e 8.000 patentes.

Folha 8 com Lusa