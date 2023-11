(DES)FEITO EM ANGOLA PELO MPLA

A segunda edição da Expo Feito em Angola, a maior montra da produção nacional começa hoje e decorre no salão de exposições “Uenji Arena, Angola Business Center”, localizado na Zona Económica Especial, Luanda-Bengo. Está lá tudo, desde a produção nacional de pobres (20 milhões) até às crianças que estão fora do sistema de ensino (cinco milhões)…

Segundo o Ministério da Economia e Planeamento, mais 242 empresas vão expor os bens e serviços que contam com um valor acrescentado nacional (VAN) que vai dos 30% aos 100%.

A indústria, a construção civil e obras públicas, materiais de construção, alimentação, bebidas e serviços são os sectores representados, na segunda edição da feira.

Em termos de propaganda do MPLA, registe-se que o Executivo, reconhecendo (isto é como quem diz!) a importância do fomento e valorização da produção nacional para o desenvolvimento da economia e do emprego nacional, estabeleceu o serviço Feito em Angola.

Este serviço é uma iniciativa de incentivo e promoção do que é produzido a nível nacional, para acelerar de forma focada e efectiva a diversificação da produção nacional e mobilizar o país para o aumento do consumo do que é produzido em Angola.

Outra característica distintiva, segundo a propaganda oficial, do Feito em Angola, é colocar em destaque uma aliança estratégica entre o Estado e o sector privado, e em face disto, esta iniciativa aproveita o que de melhor foi proposto e/ou esteja em curso. No entanto, reconhece e tenta contribuir para a correcção dos vários constrangimentos que obstam o sucesso das iniciativas de fomento da produção nacional.

O serviço Feito em Angola reconhece de forma explícita a natureza dinâmica e interactiva das actividades económicas e a necessidade de adaptação da sua intervenção, prevendo assim a sua revisão e melhoria contínua.

Com efeito, com a implementação do Feito em Angola, foi desenvolvido ao longo dos dez (10) anos de existência deste serviço, um conjunto de iniciativas ligadas a uma maior promoção da produção nacional.

As acções de promoção envolveram:

A realização de sessões de formação dirigidas aos produtores nacionais em matérias ligadas à gestão.

O reforço da relação entre os aderentes e entes públicos através da priorização das empresas aderentes ao fornecimento de bens e serviços aos grandes consumidores públicos.

Um forte engajamento no processo de criação do Código de Barras em Angola.

É importante destacar que o Feito em Angola se fundamenta no vértice do Acesso ao Mercado, dando assim visibilidade e valorização à produção nacional existente e que venha a existir.

Por outro lado, este serviço sublinha igualmente a necessidade dessa actividade assumir cada vez mais o seu papel, que é de produzir mais, aprender e organizar-se de maneira contínua, certificar e fomentar a qualidade dos produtos e serviços, elevar os níveis de cooperação e de partilha de boas práticas.

Tendo em conta a diversidade de programas que concorrem para a concretização do desiderato de promover as empresas enquanto instrumentos de sustentabilidade das economias, considera-se indispensável criar um instrumento de carácter transversal, com a possibilidade de estimular a competitividade das empresas nacionais, bem como, prover a qualidade dos produtos nacionais.

O Serviço Feito em Angola tem como objectivo mobilizar as empresas para o desígnio do crescimento económico, procurando melhorar a competitividade dos bens e serviços nacionais e contribuir para o equilíbrio sustentado da balança comercial.

É assim que, no contexto actual, o país está orientado para o relançamento da economia, tendo como pilar fundamental o PRODESI, voltado para a diversificação da economia, pelo que, é necessário que um programa desta natureza corresponda aos objectivos da diversificação da economia, trazendo valor acrescentado no fomento da produção nacional, geração de emprego e riqueza, agregando valor aos produtos a exportar, o que tem impacto directo no aumento da competitividade e no crescimento económico.

Deste modo, espera-se que a reestruturação do Serviço Feito em Angola, venha fomentar o aumento da produção nacional de matérias-primas e principalmente de produtos acabados e de serviços, promover os produtos com Valor Acrescentado Nacional (VAN) acima dos 30% e igualmente que possa incentivar o consumo de produtos nacionais, por via da melhoria da qualidade, preços competitivos, transmitindo desta forma uma maior confiança aos consumidores.

O “Feito em Angola”, incide sobre três domínios fundamentais: Organização administrativa do serviço; Organização tecnológica; Comunicação e marketing.