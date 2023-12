CHEGOU A VEZ DELES

O Conselho de Redacção do Jornal de Notícias (diário centenário do Porto e que chegou a ser o maior jornal de Portugal), alertou hoje para os riscos de eliminação da pluralidade e diversidade e estranham as contratações feitas no Diário de Notícias em vésperas do anúncio de rescisão até 200 trabalhadores da Global Media.

Por Orlando Castro

Escreve a Lusa que num comunicado enviado à Redacção, o Conselho de Redacção (CR) do JN, perante a intenção da administração da Global Media Group (GMG) de avançar com um processo de reestruturação de negociação de acordos de rescisão com carácter de urgência num universo entre 150 e 200 trabalhadores, diz que se isto acontecer pode “significar uma machadada de consequências inimagináveis” na capacidade da empresa.

Ou seja, não só na capacidade do JN e dos outros títulos do grupo – onde se inclui o Diário de Notícias (DN), Dinheiro Vivo, TSF, entre outros – “em continuar a fazer jornalismo de qualidade e com interesse para as pessoas”.

E fica “mais difícil ainda porque vários dos nossos camaradas com contrato a prazo estão a ser dispensados, empobrecendo a riqueza e a diversidade da nossa redacção e deixando o jornal à míngua de recursos”, refere o CR.

Além disso, “temendo que os despedimentos sejam apenas uma primeira fase de um plano geral destinado a emagrecer as redacções dos vários títulos e colocar os jornalistas da GMG a trabalhar de forma indiscriminada para todas as marcas, numa espécie de ‘agência’ interna destinada a alimentar todo o grupo, os membros eleitos do CR manifestam firme oposição a qualquer tentativa deste género”, prossegue o CR.

Além disso, “alertam para os riscos de eliminação da pluralidade e para o fim da diversidade, essenciais ao jornalismo e à GMG, uma vez que atraem leitores diversos a títulos diferentes”, sendo que “seguir este caminho de concentração levanta várias questões de ordem ético-legais, sancionáveis pela entidade reguladora”, aponta o Conselho de Redacção do JN.

Salientando que “nenhum jornalista pode opor-se ao reforço de meios num jornal, pelo capital humano e de qualidade que representará”, o CR do JN “não pode deixar de estranhar que tenham sido feitas contratações no Diário de Notícias poucos dias antes de ser anunciado o plano de reestruturação” da Global Media, “que irá afectar até 200 pessoas no grupo e, de acordo com as informações iniciais, pelo menos 40” no Jornal de Notícias.

O CR recorda que o JN “tem uma impressão digital do Norte e é elaborado diariamente com uma marca e um sentido de proximidade aos seus leitores”, pelo que “retirar metade da capacidade de produção ao jornal seria prejudicar gravemente, para não dizer ferir de morte, a relação do JN com os leitores e os territórios que este serve”.

Tal teria consequências “nefastas para o prestígio do JN e eventualmente na qualidade a que os leitores estão habituados, podendo levá-los a procurar outros meios de comunicação”, alerta o CR.

Resumindo, “será impossível fazer o mesmo trabalho e logo ter o mesmo impacto e envolvência, com menos jornalistas”, porque sem jornalistas não há jornalismo, aponta, recordando que, “ao longo das últimas décadas”, o título “tem apresentado e continua a apresentar resultados financeiros positivos”.

O CR critica ainda a “implacável lógica de reduzir cegamente as despesas de pessoal, na tentativa de equilibrar contas”, que “tem levado as empresas a entrar em espirais de encolhimento e decréscimo”.

Os trabalhadores do JN estiveram em greve no início do mês, o que se traduziu na primeira vez em mais de 30 anos que o título não chegou às bancas, em protesto contra o despedimento anunciado pela GMG.

Em abono da verdade histórica (ou nem tanto), que pode doer muito (e dói mesmo) mas que só ela pode curar, tomo a liberdade de publicar o artigo “Chegou a vez deles”, da autoria do Jornalista Hernâni Von Doellinger, um dos melhores que conheci nestes meus 50 anos de jornalismo (18 dos quais exactamente no JN):

«Começava o ano de 2009 e o grupo Controlinveste, de Joaquim Oliveira, perpetrou o despedimento colectivo de 122 trabalhadores, mais de 50 dos quais eram jornalistas. A Controlinveste era dona do Diário de Notícias (DN), do Jornal de Notícias (JN), do 24horas e do desportivo O Jogo, além da rádio TSF, da revista Volta ao Mundo e dos canais televisivos SportTV. Desde os anos oitenta que não acontecia uma razia assim em Portugal, quando fecharam títulos como O Diário, o Diário Popular e o Diário de Lisboa.

Em Janeiro de 2009 eu era jornalista do 24horas no Porto e o 24horas no Porto acabou. O DN no Porto ficou reduzido ao osso e o JN passou mais ou menos incólume pelos pingos da chuva, fora o azar de uns poucos que decerto tinham a mania de desagradar às chefias, as quais, nestas coisas do salve-se quem puder, geralmente são piores do que os patrões.

Fez-se greve. Uma greve coitadinha, isto é, fizeram greve os que iam morrer, e poucos mais, embora tenha sido tentada uma coisa em grande, testicular, greve geral do grupo, num plenário que foi um desgraça. Os jornalistas do JN, sobretudo os promissores jornalistas do JN, evidentemente na rampa de lançamento para voos que afinal nunca alcançaram, avisaram logo que não, que era preciso ver o quadro completo, não vamos agora prejudicar uns por causa dos outros, que já estão condenados e estão, as coisas são como são, sejamos realistas, é uma chatice, isso é, pá, acontece, solidariedade, sim, obviamente, para isso cá estamos, força!, mas uma palmadinha nas costas também já chega.

Eu disse: “para palermas não estais nada mal, meus refinados filhosdeputa, e ainda me vou rir quando chegar a vossa vez”, e vim-me embora a meio da coisa. Vim-me mesmo embora. Literalmente. Definitivamente. Tiveram de me procurar, se quiseram “despedir-me”…

Termina o ano de 2023. A Controlinveste, de Joaquim de Oliveira, chama-se agora Global Media Group (GMG), detém os títulos JN, DN, TSF, O Jogo, Dinheiro Vivo, Notícias Magazine, Delas, N-TV, Motor24, Men’s Health, Women’s Health e Açoriano Oriental, e vai desempregar mais 150 trabalhadores, parece que 40 só na redacção do JN. Ó caralho! Aqui-d’el-rei, que isto agora é connosco, gritou-se ali para os lados do Monte dos Burgos, que a Torre foi vendida para hotel, o JN fez mesmo greve, e logo dois dias, viva o luxo!, não saiu à rua “pela primeira vez em 35 anos” e foi um sucesso.

Ou por outra, chegou a vez dos palermas de 2009 e eu, devo confessar, afinal não acho piada nenhuma…»