Acidente com miniautocarro causa 14 mortos e 12 feridos em Angola

Catorze pessoas morreram e mais de 12 ficaram feridas devido a um acidente de viação ocorrido hoje na Estrada Nacional 230, no município do Ebo, província do Cuanza Sul, envolvendo um miniautocarro, informou a Rádio Nacional de Angola.

O despiste aconteceu por volta das 13:00 e o miniautocarro seguia viagem para a província do Huambo, segundo o Jornal de Angola, que cita a TPA Notícias.

Os cadáveres estão a ser transportados para a morgue do Hospital Geral do município do Amboim, enquanto os feridos estão a ser distribuídos em várias unidades de saúde da província, refere ainda o Jornal de Angola no seu ‘site’.

São desconhecidas por enquanto as causas do acidente.