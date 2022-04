Nove mortos e oito feridos em acidentes com minas

Angola registou, no primeiro trimestre deste ano, nove mortos e oito feridos de um total de sete acidentes com engenhos explosivos, em cinco províncias do país, informou hoje o director-geral do INAD – Instituto Nacional de Desminagem.

Lorroque Agostinho, que apresentou os dados à imprensa, à margem da cerimónia de encerramento de um curso de formação de formadores de teatro, disse que o INAD removeu e destruiu, nos primeiros três meses do ano, em todo país, 24 minas antipessoal e uma antitanque.

Segundo o responsável, no mesmo período foram sensibilizados 13.388 cidadãos em várias províncias, dos quais 7.060 crianças e 6.328 adultos, no âmbito da prevenção de acidentes com minas.

“Infelizmente, apesar deste grande esforço, foram registados durante o primeiro trimestre do corrente ano, sete acidentes com minas, nas províncias de Benguela, Bié, Cunene, Cuando Cubango e Huíla, tendo causado 19 vítimas, das quais oito feridos e nove mortos”, disse Lorroque Agostinho, citado pela agência noticiosa angolana, Angop.

De acordo com o director-geral do INAD, os acidentes afectaram maioritariamente crianças e, pelo facto, foi promovida esta formação para habilitar os sensibilizadores de técnicas teatrais na transmissão da informação.

O curso de teatro foi dirigido a 13 efectivos do INAD vocacionados para a sensibilização sobre o risco de minas e outros engenhos explosivos.