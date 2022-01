Inscrições abertas para o Concurso Andrei Stenin 2022

Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Concurso Internacional de Fotojornalistas (http://stenincontest.com). O concurso deve o seu nome a Andrei Stenin, foto-repórter especial do grupo mediático Rossiya Segodnya, que morreu em meados de 2014 ao cumprir uma tarefa profissional perto de Donetsk. A competição fotográfica anual começou tradicionalmente no dia de aniversário de Andrei, a 22 de Dezembro.

Os jovens foto-repórteres do mundo que tenham de 18 a 33 anos podem enviar os seus trabalhos através do site stenincontest.ru em russo (http://stenincontest.ru), inglês (https://stenincontest.com) e chinês (https://cn.stenincontest.com).

Em 2022, mantêm-se as categorias e modalidades de participação. São quatro categorias: “Notícias Principais”, “Desporto”, “O Meu Planeta” e “Retrato. O Herói dos Nossos Tempos” e duas modalidades: fotos singulares e séries. Cada participante pode enviar uma foto singular e uma série para cada categoria. As inscrições terminam em 28 de Fevereiro de 2022.

Em 2022, o prémio para o vencedor do concurso será de aproximadamente USD 1700 para o primeiro lugar, USD 1360 para o segundo lugar e USD 1000 para o terceiro lugar em cada categoria. O vencedor do Grande Prémio obterá USD 9,500.

Apesar das restrições em virtude da pandemia da Covid-19, o concurso Andrei Stenin preservou uma das suas tradições mais importantes: as exposições deambulantes dos laureados em diferentes países. Esta turnê dá aos jovens foto-repórteres a oportunidade de mostrar os seus trabalhos ao público russo e internacional, atrair a atenção para os problemas e desafios contemporâneos mais relevantes.

A geografia das exposições abrange, desde a sua primeira edição em 2014, dezenas de cidades da Europa, Ásia, América Latina, África, Oriente Médio. Em 2018, passou a acolher as exposições do concurso na sede em Nova Iorque da principal organização internacional em prol da paz e da segurança de todos os países, a Organização das Nações Unidas (ONU). A partir de 2019, o Conselho da Europa em Estrasburgo também acolhe as exposições.

A curadora do Concurso Internacional de Fotojornalismo Andrei Stenin, chefe do Serviço de Projectos Visuais do grupo mediático Rossiya Segodnya, Oksana Oleynik, comenta assim o início da edição de 2022 do concurso: “Há uma frase conhecida em latim: ‘Mudam os tempos, e as leis mudam-se com eles’. A pandemia alterou drasticamente a face do mundo, os fundamentos da nossa vida, as realidades de muitas profissões. E não obstante isso, muitas destas mudanças favoreceram os participantes do nosso concurso: consolidaram o seu espírito criativo, fizeram-nos crescer na sua profissão, desenvolveram a imaginação e aceleraram os projectos que eles realizam. O concurso começou o seu segundo quinquénio: em 2022, faz oito anos. Já lançou muita gente para a órbita profissional, os seus nomes já são conhecidos na fotografia profissional. A equipe do nosso concurso tem muito orgulho e alegria disso. Aguardamos os nossos novos participantes e desejamos-lhes a vitória!”.

O concurso internacional de fotojornalismo Andrei Stenin, organizado pela agência de notícias Sputnik sob a égide da Comissão da Federação da Rússia para os Assuntos da UNESCO, visa apoiar os jovens fotógrafos e atrair a atenção pública às tarefas desenvolvidas pelo fotojornalismo contemporâneo. É uma plataforma para fotógrafos jovens, talentosos, sensíveis e abertos ao novo, onde mostram-nos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor.