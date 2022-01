Angola cobra 17 euros por cada teste no desembarque no aeroporto

As autoridades angolanas começaram hoje a cobrar 11 mil kwanzas (17 euros) por cada teste da Covid-19 feito no desembarque para passageiros provenientes do exterior, para colmatar os encargos do Estado nesse domínio, foi hoje anunciado.

A informação foi transmitida hoje, a partir do aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, recordando que o referido teste era gratuito e já beneficiou mais de 180 mil passageiros.

“Atendendo aos encargos financeiros que esse processo acarreta ao Estado, há uma necessidade de se comparticipar com 11.000 kwanzas para cada utente que chega a Angola”, afirmou hoje o governante, em declarações à imprensa.

Foram testadas no país mais de 180 mil pessoas, desde 16 de Janeiro de 2021, e “isso acarretou custos”, assinalou.

O posto de testagem do aeroporto internacional 4 de Fevereiro tem capacidade para testar 1.000 passageiros por dia e, segundo Franco Mufinda, o teste disponível é o antigénio.

Angola, que há quase dois anos vive situação de calamidade pública e que já regista a circulação da variante Ómicron, totaliza 84.666 casos positivos da covid-19, dos quais 65.285 recuperados, 1.778 óbitos e 17.603 activos.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detectada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de Novembro, foram notificadas infecções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

Lusa