Angola arrecadou 27,8 milhões de euros com a venda de 43 diamantes

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) arrecadou hoje 28,7 milhões de dólares (27,8 milhões de euros) com a venda, em leilão, de 43 pedras de diamantes com 1.819,79 quilates.

De acordo com uma nota da empresa pública angolana, foram vendidas produções de diamantes especiais das Sociedades Mineiras do Lulo, Catoca e Luele.

A Sociedade Mineira do Lulo teve em licitação sete pedras especiais, que renderam 20,4 milhões de dólares (19,7 milhões de euros), enquanto a Sociedade Mineira de Catoca participou com 27 pedras de diamantes, que renderam 5,3 milhões de dólares (5,1 milhões de euros), seguindo-se a Sociedade Mineira do Luele com nove pedras de diamantes, que renderam cerca de três milhões de dólares (2,9 milhões de euros).

O quinto leilão de diamantes em bruto em Luanda, cujas sessões de avaliação decorreram entre 24 de Outubro e 14 deste mês, nas instalações da Sodiam, compreendeu a apresentação de propostas, submetidas por via electrónica, até às 10:00 de hoje no ‘site’ da empresa.

Participaram no leilão 37 empresas das principais praças diamantíferas mundiais.

“No formato actual de leilão, para o ato de compra de diamantes, as empresas participantes apresentam as suas licitações de forma remota, em modelo fechado, na plataforma electrónica ‘online’ criada para o efeito, modelo que gera maior transparência no processo e que permite obter um maior valor comercial para as pedras e lotes de pedras especiais disponíveis”, sublinha o comunicado.

A Sodiam, fundada em 1999, é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola.

As produções comercializadas pela Sodiam resultam de 12 produções kimberlíticas e aluvionares e cobrem todo o espectro de qualidades, em termos de tamanhos, modelos, purezas e cores.