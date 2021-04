Webinar “O acesso ao financiamento pelas Mulheres da CPLP”

O acesso ao financiamento pelas Mulheres da CPLP é o foco central do debate que terá lugar no dia 9 de Abril, às 15 horas, através da plataforma Zoom. Na ocasião, será outorgado um protocolo entre a Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CPLP (FME-CPLP) e a instituição financeira SOFID.

Os dados para entrar na reunião Zoom são:

https://zoom.us/j/97400863604?pwd=QXJZRk8vM1kwVEhPUXdnSEdZZXh6UT09

ID da reunião: 974 0086 3604

Senha de acesso: wVfb2R

O protocolo de colaboração que será assinado – entre a SOFID e a Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CE-CPLP – tem como objectivo a promoção do investimento privado feminino nos países da CPLP e a capacitação das mulheres empresárias destes países.

A Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CPLP (FME CE-CPLP), criada a 29 de Julho de 2016 em Lisboa, é uma organização que visa o desenvolvimento e a cooperação empresarial dentro da CPLP. A FME CE-CPLP é um agregador de mulheres dos países de língua oficial portuguesa e tem como foco gerar negócio, valorizar e afirmar as suas capacidades. Para isso, integra associações empresariais, mulheres empresárias e empreendedoras das nações presentes.

A SOFID é uma Instituição Financeira de Desenvolvimento que tem como missão promover o financiamento sustentável, apoiando o desenvolvimento social, a sustentabilidade ambiental e o crescimento económico, de acordo com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas. A SOFID atua nos países do arco da CPLP ou outros enquadrados com a estratégia de cooperação do Estado português.