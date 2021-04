Professores em greve nacional com primeira fase de 22 a 27 de Abril

O Sindicato Nacional de Professores do Ensino e Trabalhadores do Ensino não Universitário (Sinptenu) angolano decidiu hoje avançar para uma greve nacional, dividida pelos meses de Abril, Maio e Junho, para exigir “melhores condições laborais e promoções”.

A primeira fase da greve nacional irá decorrer entre 22 e 27 de Abril, enquanto a segunda fase irá realizar-se entre 24 e 27 de Maio e a terceira fase de 14 de Junho a 2 de Julho.

Segundo o Sinptenu, a declaração da greve nacional foi aprovada hoje, na sequência de uma assembleia representativa dos trabalhadores do ensino não universitário, em Luanda, que analisou o caderno reivindicativo remetido à entidade empregadora.

A “falta de uma resposta satisfatória” por parte de entidade patronal, que “tão pouco considerou os problemas que afligem os trabalhadores do sector da Educação” motivou a declaração de greve, refere o sindicato.

Outros motivos para a greve, acrescenta o sindicato, são a “não promoção de categorias e a não fixação de um prazo para a actualização da tabela salarial, num altura em que o poder de compra dos salários já desceu mais de 40%”.

O sindicato exige também a criação de meios mais eficientes e constantes para a protecção dos agentes da educação contra a Covid-19, além da implementação do transporte para professores ou o respectivo subsídio.

O estabelecimento de convénios com instituições bancárias para concessão de créditos, com instituições de saúde para emissão de seguro de saúde e a atribuição de uma carteira profissional constam ainda do caderno reivindicativo enviado ao Ministério da Educação no passado dia 24 de Fevereiro.

