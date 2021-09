Presidente João Lourenço destaca “luta por um futuro melhor”

O Presidente angolano, João Lourenço, lamentou hoje a morte do antigo chefe de Estado português Jorge Sampaio, destacando o seu empenho “na luta por um futuro melhor para toda a humanidade”.

“Foi com um profundo sentimento de pesar que tomei conhecimento do falecimento, por doença, de Jorge Sampaio, personalidade de grande relevo na vida democrática portuguesa”, escreveu João Lourenço numa nota hoje divulgada.

O chefe de Estado angolano recordou Jorge Sampaio como “senhor de uma elevada cultura” que “sempre se empenhou activamente na luta por um futuro melhor para toda a humanidade”.

João Lourenço referiu também que Jorge Sampaio manteve “sempre um relacionamento de grande respeito e cordialidade com os países africanos de língua portuguesa, e com Angola, em particular”.

“Neste momento de dor e de luto, endereço, em meu nome, em nome do povo e do Governo angolano, à família enlutada e ao povo português as mais sentidas condolências”, concluiu o chefe de Estado angolano.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.