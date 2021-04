Passageiros da TAAG para Lisboa vão fazer check-in no dia anterior à viagem

Os passageiros da companhia aérea angolana, TAAG, com destino a Lisboa, Portugal, poderão fazer o check-in no dia anterior ao voo, até às 20:00, medida tomada com vista a controlar a propagação da Covid-19.

Num comunicado distribuído hoje à imprensa, a TAAG – Linhas Aéreas de Angola refere que esta alteração do processo de check-in tem como fito dar maior dinamismo ao mesmo e respeitar as medidas de prevenção e controlo da propagação do vírus SARS-COV-2.

“Os voos com destino a Lisboa – Portugal são realizados semanalmente às quartas-feiras, com partida de Luanda previstas para as 12:30 (horas locais)”, informa a nota, salientando que os passageiros devem contactar o “call center” para adicionais informações.

Angola registou, de Março de 2020 até à presente data, um total de 23.457 casos positivos de covid-19, 553 óbitos e 22.058 recuperados.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.