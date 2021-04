Novas operadoras de limpeza para Luanda

A 23 de Fevereiro de 2021, foi publicado o despacho presidencial n.º17/21, de 23 de Fevereiro, que autoriza a despesa e abertura do procedimento de contratação emergencial, para aquisição dos serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos na província de Luanda.

Para o efeito, no dia 24 de Fevereiro de 2021, por Despacho n.º08/GAB.GPL/2021, a governadora da província de Luanda constituiu a Comissão de Avaliação e procedeu ao anúncio público da abertura do procedimento concursal em alguns meios de comunicação social.

A aquisição das peças do concurso público pelos concorrentes decorreu de 25 de Fevereiro de 2021 a 2 de Março de 2021, sendo que ao final deste prazo, registou-se a aquisição das peças concursais por 69 empresas.

A apresentação das propostas técnicas e financeiras decorreu no período de 3 a 9 de Março de 2021, tendo sido registado, ao final do prazo, a entrega de propostas por 39 empresas.

A abertura das propostas concorrentes ocorreu no dia 12 de Março de 2021, no Anfiteatro do Governo da Província de Luanda, com a participação de todas as empresas concorrentes e da imprensa local.

No dia 13 de Março de 2021, a Comissão de Avaliação iniciou os trabalhos de análise das 39 propostas apresentadas pelas empresas concorrentes.

Nos dias 15, 16 e 17 de Março do corrente ano, a Comissão de Avaliação desdobrou-se e procedeu visitas aos estaleiros dos concorrentes para avaliar in loco a capacidade técnica e operacional imediata das empresas concorrentes.

No dia 18 de Março de 2021, a Comissão de Avaliação iniciou a elaboração do relatório do concurso tendente à adjudicação dos serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos.

A Comissão de Avaliação concluiu os seus trabalhos no dia 28 de Março, tendo sido apuradas para os serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos na província de Luanda, as seguintes empresas:

Lote nº 1-Município de Luanda – ELISAL, E.P

Lote nº 2-Município de Icolo e Bengo – Er-Sol, Lda

Lote nº 3-Município da Quiçama – Sambiente, Lda

Lote nº 4-Município de Cacuaco – Multilimpeza, Lda

Lote nº 5-Município do Cazenga – ELISAL, E.P

Lote nº 6-Município de Viana – Sambiente, Lda

Lote nº 7-Município de Belas – Jump Business Lda

Lote nº 8-Município do Kilamba Kiaxi – Chay Chay, Lda

Lote n º 9-Município do Talatona – Consórcio Dassala / Envirobac, Lda.