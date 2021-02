MPLA manda presidente das “gralhas técnicas” declinar

O Presidente da Assembleia Nacional do MPLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos, declina qualquer responsabilidade sobre eventuais constrangimentos que envolvam um grupo de deputados da UNITA, na região de Cafunfo, na província da Lunda Norte.

De acordo com uma nota do seu gabinete, a deslocação não foi feita no quadro de uma comissão parlamentar multipartidária, como seria recomendável, pelo que o presidente das “gralhas técnicas” declina toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais constrangimentos que envolvam o grupo de deputados.

O documento refere que o presidente tomou conhecimento de que se encontra na região de Cafunfo, Lunda Norte, um grupo de deputados da UNITA em alegadas diligências que não engajam a Assembleia Nacional.

“É de regra que os deputados não se podem deslocar sem a autorização do presidente da Assembleia Nacional”, esclarece a nota. Num comunicado conjunto (UNITA, CASA-CE e PRS), lido pelo líder da bancada parlamentar da UNUTA, Liberty Chiaka, este afirma que cinco deputados do seu partido foram impedidos de aceder à vila de Cafunfo (território que, tanto quanto parece, é propriedade privada do MPLA), onde pretendem inteirar-se do incidente de sábado último.