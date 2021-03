Morreu Leda Silva Neto, filha de Agostinho Neto

Leda da Silva Neto, filha do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, morreu hoje em Lisboa, devido a doença prolongada.

Nascida em 5 de Janeiro de 1964, em Brazzaville, República do Congo, Leda Neto era a mais nova dos três filhos de Agostinho Neto com a escritora e jornalista portuguesa Maria Eugénia Neto.

A informação foi confirmada pela irmã, Irene Neto, que adiantou que o funeral “deverá acontecer em Angola, em data a anunciar”.

O chefe de Estado angolano, João Lourenço, já transmitiu as suas condolências à família.

“Em nome da minha família e no meu próprio, cumpre-me o dever de apresentar as nossas mais sentidas condolências à mãe, irmãos e restantes familiares, pelo falecimento de Leda Neto, ocorrido na manhã de hoje em Lisboa”, afirma o Presidente de Angola, e do MPLA, em comunicado.

“Curvamo-nos com tristeza perante a memória de Leda Neto, que em vida soube honrar o legado de seu pai, colocando com simplicidade e bastante humildade o seu saber e conhecimento ao serviço do engrandecimento da Pátria de Agostinho Neto, seu Pai ilustre”, lê-se na nota da Presidência angolana.

João Lourenço expressa ainda “indefectível solidariedade” a “toda a família enlutada neste momento de dor”.