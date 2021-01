Marcelo reeleito Presidente da República de Portugal com mais de 60% dos votos

Marcelo Rebelo de Sousa foi este domingo nominalmente reeleito Presidente da República, conseguindo logo à primeira volta uma votação superior a 60%, numa eleição marcada pela pandemia, que obrigou o ato eleitoral a uma nova organização para cumprimento do distanciamento social.

Às 23 horas em Portugal e com os resultados de 99,5% das mesas de voto apurados, Marcelo Rebelo de Sousa registava 61% dos votos, bastante mais do que os 52% alcançados nas presidenciais de 2016.

Mais disputada foi a segunda posição, que no apuramento de resultados foi durante várias horas ocupada por André Ventura, mas que acabou, ao final da noite, por ficar nas mãos de Ana Gomes.

André Ventura, que conseguiu ser o segundo candidato mais votado em vários distritos do interior do país, incluindo no Alentejo (região durante anos liderada pela esquerda e pelo Partido Comunista), alcançou este domingo 11,9% dos votos, contra 12,8% de Ana Gomes, que acabou por ser mais forte nas maiores áreas urbanas.

Os restantes candidatos presidenciais tiveram resultados mais modestos, com João Ferreira (apoiado pelo Partido Comunista) a somar 4,2%, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda) a obter 3,9%, Tiago Mayan Gonçalves (apoiado pela Iniciativa Liberal) a alcançar 3,2%, e Vitorino Silva a rondar os 3%.