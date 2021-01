José Eduardo Agualusa torna-se cidadão honorário de Viana do Castelo

O escritor angolano José Eduardo Agualusa vai receber, o título de cidadão honorário de Viana do Castelo (Portugal) pelos ” pelos notáveis serviços de cidadania e relevantes serviços à literatura”, anunciou a Câmara Municipal.

A atribuição deste título honorífico “ao autor de romances, contos, novelas, livros infantis e peças de teatro” e a mais 27 personalidades e instituições foi anunciada, em comunicado, no âmbito das comemorações do 173º aniversário de elevação de Viana do Castelo a cidade, que se celebra a 20 de Janeiro.

A lista divulgada, entre nomes propostos pela maioria socialista, pelo PSD e pela CDU, foi aprovada por unanimidade em reunião camarária.