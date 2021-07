João Lourenço lamenta morte prematura do general Nguto

O Presidente angolano, João Lourenço, expressou hoje pesar pela morte do general Jorge Barros Nguto, considerando que a sua perda foi prematura e deixa consternados familiares, amigos e companheiros de armas.

O antigo Chefe de Estado Maior General Adjunto das Forças Armadas Angolanas (FAA) para a área Operativa e Desenvolvimento faleceu na madrugada de quarta-feira em Luanda, vítima de doença.

“Com muito pesar recebi a infausta notícia do falecimento do General Jorge Barros Nguto, que durante 47 anos serviu o braço armado do povo angolano”, escreveu João Lourenço, numa nota divulgada pelos seus serviços de imprensa.

Tendo feito o Curso Superior de Tropas Blindadas, na Rússia, o general Nguto exerceu importantes cargos nas Forças Armadas Angolanas, entre eles o de adjunto do Chefe do Estado-Maior General para a Área Operacional e de Desenvolvimento e Chefe do Estado-Maior do Exército.

“A sua perda prematura, quando muito ainda podia dar à pátria angolana, deixa consternados os seus familiares, amigos e companheiros de armas. A todos expresso os meus mais sentidos pêsames”, termina João Lourenço.