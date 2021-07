Divulgação do Projecto Metro de Superfície de Luanda

O Governo de Angola pretende debater os desafios de mobilidade e as soluções para o Metro de Superfície de Luanda (MSL). E, neste âmbito, sobre a mobilidade urbana vai organizar no próximo dia 5 de Julho no Arquivo Nacional de Angola uma conferência internacional sob o lema: “Projecto Metro de Superfície de Luanda e os Desafios da Mobilidade”.

O evento visa debater os desafios da mobilidade e possíveis soluções como o MSL, a necessidade de um sistema de transporte público eficaz com ligação em tempo útil o centro da cidade à periferia, o seu modelo de implementação e financiamento, o impacto sobre o planeamento urbano, o desenho de sistemas de transporte e a requalificação urbana.

A referida conferência pretende ainda debater a sua relação com as alterações climáticas e a sustentabilidade energética, bem como a partilha de experiências internacionais sobre a implementação de soluções de transporte de alta capacidade.

A conferência contará com a presença do Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D’Abreu, do Ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, da Governadora de Luanda, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, os quadros seniores de diversos departamentos ministeriais e outros especialistas nacionais e internacionais.

Refira-se que o Executivo angolano instituiu uma comissão multisectorial responsável pela preparação das condições para o lançamento da parceria público-privada para a implementação do Projecto do Metro de Superfície de Luanda.

Esta comissão é coordenada pelo Ministério dos Transportes (MINTRANS), responsável pelo desenvolvimento das acções que visam a execução do referido projecto com o objectivo de, entre outros, disponibilizar uma solução de transporte de alta capacidade para atender às necessidades dos cidadãos da cidade de Luanda.