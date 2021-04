Criptomoedas: Regulação é tema de conferência promovida pela JALP

A regulação das criptomoedas é o ponto de partida para a roundtable agendada para esta quinta-feira, 8 de Abril, às 15 horas (PT), promovida pela Associação de Jovens Advogados de Língua Portuguesa (JALP).

A conferência online conta com a participação de Rita Bairros (Jurista e Coordenadora da Área de Regulação de Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal), Mário Amorim Lopes (Professor Auxiliar na Universidade do Porto e na Católica Porto Business School e investigador sénior no INESC-TEC), António Castro Caldas (Counsel de Direito Fiscal na Uría Menéndez Proença de Carvalho) e David Silva Ramalho (Associado Principal na Morais Leitão). A moderação está a cargo de Francisco Goes Pinheiro (Presidente da JALP).

A iniciativa insere-se no calendário de actividades da JALP, que tem apostado na realização de conferências online, centradas na discussão de temas da actualidade jurídica e contando com a participação de juristas oriundos de diferentes jurisdições lusófonas.

A roundtable “Criptomoedas regular ou não regular, eis a questão?” é de acesso livre, e tem transmissão em directo na página de Facebook da JALP.

Criada em 2020, a Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa tem como objectivo principal apoiar, integrar e representar os jovens advogados oriundos dos países de língua oficial portuguesa, pretendendo assumir-se como um pólo agregador e voz activa e intransigente das inquietações e interesses dos seus associados. Congrega estagiários e jovens advogados em Portugal e profissionais de várias jurisdições lusófonas, como o Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau e Timor-Leste.