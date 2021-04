Comboio de manutenção descarrila no Lubango por erro humano

Um comboio ligeiro de serviço de manutenção descarrilou próximo do Lubango, na província da Huíla, devido a um erro humano, afectando quase um quilómetro da linha, anunciou hoje o Caminho-de-Ferro de Moçâmedes.

De acordo com o comunicado de imprensa, o acidente registou-se no sábado, entre as estações de Caculuvar e de Poiares, a cerca de 30 quilómetros do Lubango.

A situação impediu a passagem do comboio de passageiros proveniente de Menongue, província do Cuando Cubango, que tinha como destino a Huíla.

O acidente danificou também travessas, contudo, foi movimentado um outro comboio do Lubango para o local, no sentido de os passageiros prosseguirem viagem.

O Conselho de Administração do Caminho-de-Ferro de Moçâmedes mandou instaurar um inquérito para se apurar responsabilidades.

Desde a madrugada de hoje foi reposta a normalidade na via, seguindo uma composição de passageiros do Lubango para o Menongue, acrescentou a mesma fonte.