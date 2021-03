CIN recebe certificado de mérito “Amigo da Cidade de Luanda”

A CIN, empresa portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes foi distinguida pela Administração de Luanda, a qual reconhece a empresa portuguesa pelo trabalho prestado à comunidade ao longo dos anos.

A distinção da CIN foi feita nas festas de comemoração da cidade de Luanda, na qual se evidenciou o trabalho feito pela empresa, bem como a sua participação na qualidade de patrocinador oficial do Projecto Mural Artístico Urbano – Rio Seco que prevê a requalificação total da vala Rio Seco que atravessa todo o centro da cidade.

Segundo Rute Paiva, Directora Comercial CIN Angola, “este certificado representa, para toda a equipa das Tintas CIN Angola, o reconhecimento público da continuidade do serviço e esforço prestados em prol do desenvolvimento de Luanda e de Angola, ainda que em períodos de crise como o que atravessamos”.

Patrocinador dos mais variados tipos de projecto, a CIN tem contribuído para o desenvolvimento urbanístico da cidade de Luanda, marcando uma posição de responsabilidade e solidariedade enquanto agente social, totalmente em linha com o compromisso e propósito da marca.

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península Ibérica desde 1995. Em 2020 atingiu um volume de negócios consolidado de 234 milhões de Euro cotando-se como o 16º maior fabricante europeu de tintas* e o 47º a nível mundial**.

A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e África.