Angola suspende ligações aéreas com Portugal, África do Sul e Brasil

Angola vai suspender as ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul, a partir das 00:00 do dia 24 de Janeiro, anunciou o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

A suspensão temporária dos voos decorre da necessidade de controlar a propagação da pandemia de Covid-19, em particular das novas estirpes do vírus SARS-CoV-2, causador da doença.

“A dinâmica de voos regulares vai sofrer alterações”, afirmou o ministro, salientando que a medida começa a vigorar a partir das 00:00 de 24 de Janeiro de 2021.

“Vamos ter um período de pouco mais de uma semana onde o objectivo é permitir que o máximo possível de cidadãos angolanos e estrangeiros que se encontram nesses países possam regressar”, sublinhou.

O Governo angolano estima que se encontrem nestes países pouco mais de 11 mil cidadãos nacionais e estrangeiros que residam ou trabalham em Angola.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.