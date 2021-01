Agente da secreta russa assassinado em Luanda

Leonid Sartov, um coronel que pertencia aos serviços de inteligência externa da Rússia, foi encontrado morto no dia 27 de Dezembro. Estava em Angola desde Junho de 2020.

Leonid Sartov, um agente dos serviços secretos russos, foi encontrado morto no bairro do Alvalade, em Luanda, no dia 27 de Dezembro, noticiou a Africa Intelligence, uma publicação de circulação restrita.

O assassinato do coronel das SRV (Serviços de Inteligência Externa) deteriorou ainda mais as relações entre Angola e a Rússia.

Sartov estava oficialmente colocado em Angola como segundo secretário da Embaixada da Rússia desde Junho de 2020. Antes tinha exercido funções na Argélia. Segundo a Africa Intelligence, Moscovo já enviou para Luanda cinco funcionários para tratar do repatriamento do corpo de Sartov e prepara-se para aumentar a segurança da sua representação diplomática em Angola, colocando na embaixada elementos das Spetsnaz, forças especiais.

As relações entre Angola e a Rússia esfriaram desde a tomada de posse de João Lourenço como presidente de Angola. Lembre-se que em 1975, no pós-independência, quando o país estava em guerra civil, Moscovo foi fundamental para garantir a permanência do MPLA no poder.

Jornal de Negócios