A verdade dói mas liberta-nos da mentira

Ninguém pode mentir a um povo por todo o tempo. É hora dos políticos no poder serem ponderados, humildes e sinceros, em relação a história do país e não de tentarem impor aos demais as suas estórias, muitas da carochinha, como sendo marcos da história nacionalista.

Por William Tonet

Senão vejamos, o slogan: INÍCIO DA LUTA ARMADA PELO MPLA.

É bom esclarecer, que num dia como o de hoje: 04.02.61, não teve início a luta armada, mas a segunda insurreição, nas cidades, para criar impacto mediático, depois da Baixa de Kassanji, protagonizada por um grupo de nacionalistas, ligados a uma franja da igreja católica, liderada pelo Cónego Manuel das Neves e outros pelos ideais da UPA/FNLA e nunca, ninguém, inicialmente, ligado ou tendo conhecimento sobre a existência do MPLA.

Dura lex sed lex…

O início de uma luta pressupõe um plano de continuidade depois da acção principal, nos dias, semanas e meses seguintes. Isso não houve!

Início de luta teria de levar os comandantes para as matas, o que não ocorreu, logo estamos diante de uma simples insurreição, que teve grande impacto, na capital do império colonial português: Lisboa.

E isso deveu-se também a presença do navio Santa Maria e de muitos jornalistas estrangeiros, razão pela qual o seu ideólogo, Cônego Manuel das Neves que não tinha ouvido falar do MPLA, mas da UPA com quem tinha ligações, escolheu a data do 4 de Fevereiro de 1961.

Agora, a data transformada e virada ao avesso da realidade e verdade histórica, foi mais uma elucubração criada pelo MPLA que já deveria ser desmistificada, tivesse esse partido higiene intelectual, sentido nacionalista e compromisso com a verdade.

A acção do 4 de Fevereiro não ultrapassou Luanda, nem chegou a criar uma basezinha, em Catete ou Dembos.

Logo o acto foi local e não nacional.

Até quando vai perdurar a intoxicação da mentira?

É hora do MPLA despertar para a honestidade e defender os seus feitos com honestidade e não subverter os dos outros…

O verdadeiro dia do início da luta armada de libertação nacional, com um plano de continuidade foi o 15 de Março de 1961, organizado e conduzido pela UPA.

Dói, para quem quer o monopólio de tudo, mas é a verdade histórica.