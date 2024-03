BAI QUASE DUPLICOU LUCROS EM 2023

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) obteve um resultado líquido de 200 mil milhões de kwanzas (221,4 milhões de euros), em 2023, praticamente o dobro do alcançado no ano anterior, anunciou hoje instituição bancária.

O resultado líquido de 2023 ficou 99% acima dos 100 mil milhões de kwanzas (110,7 milhões de euros) registados em 2022, detalhou o banco em comunicado.

“No final do ano de 2023, a margem financeira situou-se em 201 mil milhões de kwanzas (222,6 milhões de euros), mais 6%, em comparação com os 189 mil milhões de kwanzas (209,3 milhões de euros) gerados no exercício homólogo de 2022”, refere a nota.

O crescimento da margem financeira foi impulsionado, segundo banco, pelo aumento dos juros de títulos e valores mobiliários e do crédito a clientes.

Relativamente ao produto bancário, ascendeu a 392 mil milhões de kwanzas (434,1 milhões de euros), representando um crescimento homólogo de 49%, face aos 264 mil milhões de kwanzas (292,3 milhões de euros) do final de 2022, impulsionado pelo desempenho da margem complementar.

“A margem complementar atingiu 191 mil milhões de kwanzas (211,5 milhões de euros), crescendo 155% em relação aos 75 mil milhões de kwanzas (83 milhões de euros) registados no ano de 2022, reflectindo o aumento dos resultados da negociação de instrumentos financeiros bem como dos resultados da prestação de serviços financeiros”, refere o banco no comunicado.

O Presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Lélis, atribuiu os “resultados relevantes de 2023” ao trabalho dos colaboradores e confiança dos clientes.

Para o exercício económico de 2024, Luís Lélis garantiu foco “na optimização dos processos internos”, bem a continuação de investimentos em soluções digitais avançadas, inovação tecnológica e literacia financeira.

As contas do Banco Angolano de Investimentos foram aprovadas em Assembleia Geral, na quarta-feira.