Juíza do Tribunal de Contas angolano e filho constituídos arguidos

A juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gambôa, e o seu filho Hailé da Cruz foram constituídos arguidos por crimes de extorsão e corrupção, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana.

A PGR revela que Exalgina Gambôa já foi notificada, enquanto Hailé Vicente da Cruz, que esteve na administração do banco Yetu, se encontra actualmente no exterior do país, não tendo sido ainda notificado. O processo de inquérito foi aberto “em reacção a informações e denúncias públicas”.