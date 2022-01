Morreu Irene Agostinho Neto, irmã do primeiro Presidente angolano

O Bureau Político do Comité Central do MPLA, anunciou hoje a morte de Irene Agostinho Neto, irmã do primeiro Presidente da República, António Agostinho Neto, ocorrida domingo em Luanda por doença.

Na mensagem de condolências, o Bureau Político do MPLA expressa “profunda tristeza e elevada compaixão” pela morte de Irene Agostinho Neto, aos 97 anos, e manifesta “sentidos pêsames” à família.

“Irmã do saudoso doutor António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola, a camarada Irene Neto nasceu na localidade de Kaxicane, município de Icolo e Bengo, província de Luanda, e teve uma vida pautada pela demonstração de reconhecida conduta de educação, integridade moral e ética, bem como amor à pátria e aos ideais do Partido a que aderiu na flor da idade”, salienta aquele órgão partidário.

Durante a “luta armada de libertação nacional”, o papel de Irene Agostinho Neto “foi notável, dentre várias acções, pelo apoio prestado a compatriotas angolanos constituídos presos políticos e a militantes do MPLA” residentes em Leopoldville, atual Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.

“Neste momento de dor e luto, em nome dos seus militantes, amigos e simpatizantes, o Bureau Político do Comité Central do MPLA inclina-se perante a memória da camarada Irene Neto, reiterando os sentimentos de pesar endereçados à família”, conclui o comunicado.