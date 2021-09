Queda de helicóptero provoca dois mortos e dois feridos em Benguela

A queda de um helicóptero provocou hoje dois mortos e dois feridos graves, na região de Catengue, província angolana de Benguela, quando fazia o trajecto Lobito-Lubango, informaram as Forças Armadas Angolanas.

De acordo com um comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, o acidente registou-se na manhã de hoje e envolveu um helicóptero da Força Aérea Nacional, do tipo Allouet-III.

O documento sublinha que do acidente resultou a morte do comandante de bordo e de um oficial e dois feridos militares, todos da Força Aérea Nacional, que já se encontram sob cuidados médicos.

O Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas informa que uma comissão de inquérito foi criada e enviada para o local do sinistro para averiguar as causas do acidente, devendo oportunamente levar ao conhecimento público os resultados que forem apurados.