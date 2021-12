No Cubal a fome causou a morte de 56 crianças este ano

Mais de meia centena de crianças morreram, este ano, devido a malnutrição (fome), de um total de 29.730 crianças desnutridas notificadas, no município do Cubal, província angolana de Benguela, informou hoje o serviço de saúde local.

Segundo a supervisora municipal do programa de nutrição no Cubal, Custódia Cahunda, em declarações emitidas pela rádio pública angolana, foram internadas 8.110 crianças, das quais 4.823 foram curadas e 147 abandonaram o tratamento.

Um relatório do Governo angolano sobre insegurança alimentar e desnutrição aguda analisou a situação em três províncias (Namibe, Huíla e Cunene), entre Março e Maio deste ano, tendo a amostra registado um total de 11.400 crianças afectadas.

O estudo fez uma projecção, para o período entre Outubro de 2021 e Fevereiro de 2022, “correspondente à época de escassez de alimentos e de maior incidência da desnutrição aguda”, que indica que a situação poderá continuar a deteriorar-se.

Em Julho deste ano, o representante do Programa Alimentar Mundial (PAM) em Angola, Michele Missoni, chamou a atenção para o aumento da desnutrição aguda, em particular em crianças com idade inferior a 5 anos, “que ficam mais susceptíveis a doenças”, em face da situação de seca severa que o país enfrenta nos últimos anos.

