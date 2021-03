Governador da Huíla passa para a Califórnia

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje o governador de Benguela, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, que será substituído no cargo por Luís Manuel da Fonseca Nunes, que deixa assim o lugar de governador da Huíla, anunciou a Casa Civil da Presidência.

Luís Nunes será substituído na Huíla por Nuno Bernabé Mahapi Dala, até agora vice-governador desta província para os serviços técnicos e infra-estruturas.

Rui Falcão tem sido apontado como uma voz crítica do executivo angolano (uma espécie de marimbondo), em rota de colisão com João Lourenço, e já teria manifestado vontade de abandonar o cargo.

Há duas semanas, o Presidente João Lourenço deslocou-se a Benguela e visitou um hospital na Baia Farta e uma fábrica têxtil, adjudicada ao grupo zimbabueano Baobab Cotton, mas algumas informações sobre os investimentos terão desagradado ao chefe do Executivo.

Luís Nunes, ligado à Omatapalo, uma das maiores empresas de construção da Huíla foi nomeado governador provincial em Setembro de 2018.

No contexto emblemático da transparência decretada por João Lourenço, a Omatapalo tem sido uma das principais beneficiárias de contratos públicos no mandato de João Lourenço, mas a empresa tem sempre rejeitado qualquer irregularidade na relação com o Estado angolano.