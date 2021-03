Condolências pela morte do Jornalista Emanuel Malaquias

«A Comissão da Carteira e Ética (CCE) tomou conhecimento, com profunda dor e consternação, do passamento físico do Jornalista Emanuel Malaquias, Director da Rádio Despertar, ocorrida no dia 22 de Março, em Luanda, por motivo de doença.

Emanuel Acácio Malaquias nasceu no Luena, província do Moxico, aos 18 de Dezembro de 1961. Iniciou a actividade profissional em 1986, tendo assumido em 2013, no quadro do processo de reestruturação da Rádio Despertar, o cargo de Director-Geral daquele órgão de comunicação social.

Nessa condição, impulsionou os jornalistas da Rádio Despertar a se cadastrarem na Comissão da Carteira e Ética, na qual foi um dos primeiros profissionais a requerer o título de habilitação profissional.

A morte de Emanuel Malaquias, registado com a Carteira Profissional nº 50, choca a classe e deixa mais pobre o nosso jornalismo.

A Comissão da Carteira e Ética verga-se perante a dor da família enlutada e de todos profissionais que com ele partilhavam o dia a dia, a quem endereça os mais profundos sentimentos de pesar. Que a sua alma descanse em paz! »

Nota de condolências da Comissão da Carteira e Ética