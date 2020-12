Angola reporta mais 100 novos casos positivos e uma morte

Angola registou mais 100 novos casos positivos de Covid-19, recuperou 43 doentes e registou mais um morto totalizando agora 366 óbitos, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública angolano, Franco Mufinda.

Luanda, foco da pandemia em Angola, Lunda Norte, Lunda Sul, Huambo, Namibe, Uíje, Zaire e Moxico são as províncias em que registaram os novos casos nas últimas 24 horas com idades entre os 11 e 80 anos.

Neste período, foram recuperados 43 doentes, nomeadamente 21 em Luanda, província com circulação comunitária do vírus, Moxico com 21 e a província do Zaire com um recuperado.

Segundo Franco Mufinda, nas últimas 24 horas foram processadas 3.151 amostras das quais 100 deram resultado positivo.

As autoridades sanitárias angolanas seguem 231 doentes internados nos centros de tratamento da covid-19.

Angola, que desde 26 de Maio vive uma situação de calamidade pública, cuja oitava prorrogação tem início hoje, conta agora com 16.161 casos positivos da Covid-19, sendo 6.954 activos, 366 óbitos e 8.841 recuperados.

Entre os activos, seis estão em estado crítico, oito graves, 78 moderados, 139 leves e 6.623 assintomáticos. Angola conta com uma taxa acumulada de positividade de 6%.

Lusa