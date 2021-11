Têxteis do MPLA

Já está a dar muito lucro ao país a fábrica de têxteis inaugurada na Califórnia de Benguela pelo presidente João Sapatos de $8 200 dólares, tão propagandeada no jornal da Angola da Rataria do MPLA, na TPA do MPLA, na RNA do MPLA e na TV Zombie, que se encontra parada e os trabalhadores com muitos meses de salários em atraso?