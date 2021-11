SIC e o Banco de Angola

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou dois grupos de marginais composto por oito elementos, envolvidos em assaltos em bancos comerciais na capital do país e na província do Cuanza-Norte. Entre os detidos estão militares e polícias… Os dirigentes do MPLA que assaltaram o Banco de Angola e roubaram mais de 100 Bilhões de dólares continuam em liberdade? Será que o combate do SIC à roubalheira também é selectivo?