Os 15 + 2, mudanças de paradigma de Angola

Em 2015 Angola ganhou novos heróis, foi uma mudança de paradigma na esfera da política angolana, mostrando ao mundo a opressão que o povo angolano vivia e ainda vive sobre a barba do opressor, uma permanência ditatorial romântica e maquiada aos olhos do mundo, sobre uma democracia que nunca foi plena no ponto de vista político.

Por Kissamá de Castro (*)

A bravura destes 17 jovens apelidados por 15 + 2, pois o grupo era formado por 15 mosqueteiros com a força de Mandume, Ngola Kiluange, Ekuikui e duas Duquesas com espírito de Nzinga Mbandi, deu iniciativa de uma consciência livre, de liberdade e o direito de transformação da nação angolana que silenciava o seu sofrimento visível e jocoso.

Acusados de preparar um golpe de estado contra o governo do MPLA de José Eduardo dos Santos, os 15 + 2 foram detidos enquanto liam e discutiam o Livro de escritor Americano Gene Sharp com o título “Da Ditadura à Democracia”.

Os jovens revolucionários abriram o caminho para uma Angola de Liberdade de Expressão, dando a oportunidade de os angolanos defenderem os seus direitos, no exercício de cidadania com vista a alcançar uma democracia sólida.

A prisão dos famosos 15 + 2 despertou nos angolanos o sentido de justiça, dever e direito, criando uma onda de manifestação em protesto para a libertação dos jovens revus, culminando na celebre frase LIBERDADE JÁ, frustrando assim a intenção do opressor mais uma vez silenciar o oprimido aos olhos dos angolanos e matando uma luta de vários anos ao longo de história, como aconteceu no 27 de Maio, Facção Chipenda e revolta activa.

O povo com memoria defende a sua história e a historia é testemunha do passado face à consciência revolucionaria dos corajosos jovens. O legado de uma pátria faz -se com a narrativa do presente valorizando a luta de continuidade de valores e de um legado histórico para as próximas gerações. E não devemos esquecer a Luta de outras Gerações que muito deram pela nossa Pátria. Valorizar o processo filosófico dos 15 + 2 é valorizar e conservar ideologia de um legado.

Cabe responsabilidade dos Cientista Políticos, Historiadores, Associações ,Instituições e Partidos olharem no vínculo da mola esculturais do processo evolutivo da mudança do paradigma de Angola que denominou 15 + 2.

O povo merece ser tratado com toda a Dignidade e deve nascer uma noca a consciência Governamental e política. Angola não crescerá apenas com a existência de Partidos Políticos. Sendo necessários, as Organizações da Sociedade Civil têm de ter Voz.

A tempestade faz parte do progresso de qualquer nação, o movimento colectivo de consciência e de unidade.

O nosso legado tem consciência e a nossa consciência tem uma razão de ser. Não é o importante quantos estão presentes a assistir ao live dos 15 + 2, pois o mais importante é a filosofia de preservar 1¬5¬¬ +2 sem Presos de Consciência.

Neste grande legado deste live pela primeira vez onde reuniu-se nas redes sociais transmitido por via Streamyard (Facebook e YouTube) participaram vários integrantes do processo 15 +2 (Hitler Samussuku, Osvaldo Cahola , Sedrick de Carvalho, Nuno Álvaro Dala, Nelson Dibango, Dito Dali)

Como convidados especiais e surpresa a jornalista Amélia Aguiar e o jornalista investigador José Gama, foi moderado por Kissamá de Castro e Frank Fernandes.

A Associação Vozes de Angola na Europa defende os valores intrínsecos da nossa história e o legado desses jovens acutilantes: Rosa Conde, Hitler Samussuku, Domingos da Cruz, Sedrick de Carvalho, José Hata, Nito Alves, Mbanza Hamza, Inocêncio Brito, Albano Bingo, Fernando Tomás, Nelson Dibango, Arante Kivuvu, Nuno Álvaro Dala, Benedito Jeremias, Osvaldo Cahola, Luaty Beirão, Laurinda Gouveia.

A estes bravos guerreiros Angola e o mundo reconhece e sempre reconhecerá a vossa bravura.

15 + 2 é um legado inquestionável onde ninguém está em cima de ninguém no ponto de vista filosófica e científico. Não podemos exigir a união se esta não partir no ponto de vista individual com uma ressonância colectiva para Angola.

(*) Vozes de Angola Europa