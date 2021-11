O FACEBOOK CONTINUA A CENSURAR

O Queirós, Ministro das Certidões de Óbito Grátis dos fuzilados pelo MPLA no 27 de Maio e Ministro da Devolução de Ossadas de Militantes da Oposição fuzilados pelo MPLA, disse que Angola respeita a liberdade religiosa, mas que o Estado intervém quando há indícios de crime, como terá acontecido com a Igreja Universal do Reino do Dinheiro (IURD)? O presidente João Sapatos de $8 200 dólares disse que “participou na corrupção e beneficiou da corrupção”, o que é crime, e o Estado ainda não interveio? É muito estranha a “religião” do Estado…