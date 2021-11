A Luísa Damião, vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a policia do MPLA mata, disse que a intolerância política é uma questão que preocupa o MPLA? Deve ser uma brincadeira de muito mau gosto, com toda a certeza. A Luísa Damião é vice-presidente de um partido que fuzilou muitas dezenas de milhar de angolanos mas agora é tão “tolerante” que até oferece certidões de óbito, completamente grátis, das pessoas que mandou fuzilar… O MPLA é tão “tolerante” que assassinou angolanos e agora devolve os ossos das vítimas, completamente grátis… Os dirigentes do MPLA roubaram muitíssimos Bilhões de dólares dos cofres do Estado e o MPLA é tão “tolerante” que lhes ofereceu, completamente grátis, impunidade e imunidade cleptocrática… O MPLA tem um presidente que “participou na corrupção e beneficiou da corrupção” e é tão “tolerante” que até diz que ele é a pessoa mais competente para combater a corrupção…