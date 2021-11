No Colorado, Estados Unidos, a família de Elijah McClain vai receber uma indemnização de 15 Milhões de dólares por ter sido assassinado pela polícia. Em Angola o sistema judicial do MPLA vai condenar um polícia pobre que obedeceu às ordens superiores para assassinar Inocêncio de Matos? A família do miúdo Rufino António também foi indemnizada no valor de 15 Milhões de dólares, ou os dirigentes do MPLA que “participaram na corrupção e beneficiaram da corrupção deixaram os cofres do Estado vazios”?