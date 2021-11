FACEBOOK CONTINUA A IMPEDIR O F8 DE PUBLICAR DIRECTAMENTE FOTOS

A Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, disse que a intolerância política é uma questão que preocupa o MPLA? Disse isso sentada nos ossos das muitas dezenas de milhar de angolanos que o MPLA fuzilou no 27 de Maio de 1977? Será que disse isso sentada nas memórias de Cassule e Kamulingue, que o MPLA raptou, torturou, fuzilou e atirou os corpos para o rio para serem comidos pelos jacarés? Será que disse isso num cemitério, sentada nas campas do jovem adulto Ganga, do miúdo Rufino António, ou de Inocêncio de Matos, fuzilados pelo MPLA?