FACEBOOK CONTINUA A IMPEDIR O F8 DE PUBLICAR DIRECTAMENTE FOTOS

O MPLA (Matilha de Predadores Ladrões de Angola) já disse que o presidente João Sapatos não irá recuar na promulgação da Lei dos Cambalachos Eleitorais do MPLA, tentando copiar o exemplo das ordens superiores do ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e obedecendo às ordens superiores baixadas pelo general Katuitui. Ainda não tivemos tempo para ler tudo o que está “enjorcado” nesta lei… Os votos das eleições gerais de 2022 em Angola serão contados na Bielorrússia, em Cuba, na Rússia, na Venezuela ou o Manico já decidiu a percentagem da vitória esmagadora do MPLA nas eleições gerais de 2022?