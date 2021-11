FACEBOOK CONTINUA A IMPEDIR O F8 DE PUBLICAR DIRECTAMENTE FOTOS

O Burrou Político do Curral Central do MPLA, a TPA do MPLA, o jornal de Angola do MPLA, a RNA do MPLA e a TV Zombie estão a tentar ressuscitar o caso Rui Galhardo, depois do funeral realizado pela PGR, para combater a inevitável eleição de ACJ para a presidência da UNITA. Qual será a próxima conspiração, o MPLA? Irá dizer que ACJ violou sexualmente o presidente João Sapatos de $8 200 dólares ou que é pai e recusou pagar o sustento das crianças Luísa Damião, Joana Tomás da OMA (Organização das Mandadas de Angola) e Crispiniano dos Santos da organização infantil JMPLA? Será melhor o MPLA mudar o nome do nosso país para República da Bielorrússia Africana?