O João Sapatos de $8 200 dólares quer que a Carolina Cerqueira seja a vice-presidente de Angola. Os camaradas do MPLA pretendem compará-la com Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos. Só há uma grande diferença é que a Carolina tem um “currículo mais famoso” do que Kamala Harris. A Carolina foi Coordenadora do Lixo de Luanda, Inauguradora da Primeira Pedra da Construção de Barragens e Inauguradora de Obras Públicas Paradas ou Adiadas. Kamala Harris nunca foi nomeada pelo presidente João dos Sapatos de $8 200 dólares, foi eleita pelo povo para “District Attorney” de São Francisco, “Attorney General” da Califórnia e para vice-presidente dos Estados Unidos…