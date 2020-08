O racismo entendido como uma ideologia imposta por pessoas que se consideram no topo da hierarquia social àquelas que consideram inferiores do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, económico ou vencedor social e político, gera comportamentos baseados em complexos de superioridade e inferioridade.

Por Miguel Mbiavanga Ajú (*)

Num mundo globalizado, o racismo representa um grande desafio e a globalização exacerba o racismo. É certo que o rápido desenvolvimento de ideias democráticas a nível global está gradualmente a pôr em causa o estatuto privilegiado das elites brancas que temem a perda de suas vantagens e posição dominante. Mas os fenómenos migratórios estão em aumento principalmente por razões económicas.

Em termos de números, segundo o relatório do departamento de assuntos económicos e sociais das Nações Unidas, a realidade de amanhã mostra que em 2100, 40% da humanidade será Africana. A África hoje tem 1,3 bilhão de pessoas, ou seja 17% da população mundial. Em 2100, terá 4,5 bilhões de habitantes. A população Afro-Americana nos EUA hoje é de 13% da população total. Mas em 2060 a população branca poderá ser de apenas 43%, contra os actuais 63% causando profundas mudanças sociais e muitas tensões culturais.

Na Europa, a população que representa aproximadamente 11% da população mundial enfrenta uma crise demográfica que só pode ser compensada pelo fluxo da imigração, maioritariamente Africana. Por isso, a exemplo do que aconteceu na África do Sul, a Europa precisa desde já começar a adoptar estratégias de integração de Afro-descendentes nas suas instituições tendo como metodologia a discriminação positiva.

Por outro lado, as mudanças climáticas amplificarão também e rapidamente os fluxos migratórios de forma considerável, correndo o risco de gerar tensões consideráveis. Em 2018 por exemplo, o Banco Mundial estimou que haverá cerca de 143 milhões de migrantes climáticos até 2050. As Nações Unidas estimam esses fluxos futuros para 1 bilhão de pessoas no mesmo período. Um dos problemas surge em termos da distribuição da riqueza no mundo: as populações do norte compõem 16% da população mundial, mas produzem 70% da riqueza do mundo. Por outro lado, os países do sul abrigam 84% da população mundial, mas não geram riqueza suficiente para serem auto-suficientes. No total, 1% da população mais rica do norte tem mais de 2/3 da humanidade.

A evolução do discurso racista demonstra como muitas pessoas acreditam que o racismo hoje encontra suas raízes nas desigualdades sociais e culturais, e que pouco a pouco nas sociedades multiculturais esse racismo será reduzido a uma retórica simples de “violência simbólica” que o discurso político pode administrar. Essa abordagem tímida é, no entanto, redutiva e cautelosa. Devemos revisar a teoria materialista do racismo, com Paul Gilroy como um dos seus pensadores, que afirmou: “a impossibilidade de explicar o racismo em desconsideração das outras relações sociais – mais do que se pode explicar o racismo reduzindo-o a esses outros relacionamentos”.

Em tempos de grandes mudanças sociais, políticas, ambientais e económicas, o racismo corre o risco de criar o caminho para o racismo e comunitarismo. Qual é a solução? Em primeiro lugar está a educação. Devemos garantir uma educação integral e humana para todos. Quanto mais educação tivermos, mais poderemos entender a vantagem da diversidade de cores, religiões e sexos. Assim, a diversidade deixa de ser um perigo fictício. A educação pode ajudar a resolver o problema porque começamos a entender que há mais a ganhar trabalhando juntos do que separados.

Por fim, apontaria a justiça social como elemento fundamental para combater o fenómeno do racismo, mas com tanto desequilíbrio de riqueza, continuaremos a ter tantos desafios. Para os políticos, acredito que a responsabilidade deles é o de avançar em direcção a uma sociedade que permita (para além de educação gratuita e integral para todos) uma sociedade em que os mais fortes apoiem os mais fracos. Em suma, uma sociedade liberal e social. É necessário também um debate aberto e honesto com vontade política para erradicar todas as formas de elitismo nas nossas sociedades.

(*) Doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto Universitário de Lisboa ( IUL–ISCTE), Portugal

Nota. Todos os artigos de opinião responsabilizam apenas e só o seu autor, não vinculando o Folha 8.